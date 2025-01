Revocatoria en Perú: solo 4 de 87 solicitudes fueron aceptadas en Reniec

La revocatoria de alcaldes es uno de los derechos más importantes que poseen los ciudadanos en una democracia. Sin embargo, de las 87 solicitudes presentadas ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), solo fueron admitidas cuatro, dejando a 83 distritos con su derecho en las manos a pesar del cuestionamiento hacia sus alcaldes. ¿Qué fue lo que pasó?

Amparados en la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, varios vecinos han presentado la solicitud de revocatoria de algunos alcaldes debido a sus malas gestiones ante la ONPE, que es la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos para convocar o no a una consulta popular, sin embargo para algunos ciudadanos cumplir con estas exigencias son demasiado elevadas y con plazos muy cortos.

PROCESO DE REVOCATORIA DE ALCALDES EN PERÚ

Hay que mencionar que uno de los pasos principales para la revocatoria es reunir el 25% de firmas del total de electores de un distrito y presentarlas ante el Reniec, cuyo plazo de verificacion límite fue hasta el 11 de octubre de 2024. Según los vecinos, aquí estaría el kit del problema: los plazos.

Milagros de la Cruz Gonzalez es una de las promotoras de la revocatoria del alcalde de Marcona y desde hace unos meses está en idas y vueltas entre Lima e Ica. Su estadía en la capital con algunos de sus vecinos es básicamente para hacer valer 3,400 firmas de las más de 11 mil que presentó, pues la gran mayoría fue anulada en el Reniec.

«Somos un distrito que genera canon a nivel nacional y no es justo que teniendo esas facultades, no tengamos agua. El agua nos reparte 1 hora dejando un día. El señor (alcalde) prometió ponernos agua 24 horas y hasta ahora no. Una posta que ha sido declarada inhabitable y han tenido que instalar módulos afuera para atender a ancianas. Tenemos obras sobrevaloradas», señaló Milagros de la Cruz González.

A esto se suma la supuesta negación del alcalde de independizar los servicios básicos, pues hasta el momento la población realiza pagos directamente a la municipalidad, obedeciendo, según señalan, el costo que le impone el municipio.

Sicsibamba, el distrito más antiguo de la provincia de Sihuas en Áncash, al igual que Marcona, recibe canon minero, los electores quieren revocar al alcalde y sus firmas tampoco pasaron el filtro de Reniec.

El descontento hacia el alcalde de Sicsibamba, Marcos Canuto Corzo Lopez, no solo se ha mostrado en las más de 400 firmas recolectadas para su revocatoria, sino también en la puerta de la municipalidad.

«Son dos años que está incumpliendo y no hay ninguna gestión, en la anterior gestión salieron 2 puentes por el MTC y no han hecho bien esos puentes y se están abriendo. Iba a hacer una trocha que no se ejecutó iba a hacer para Puru Puru riego y lo iba a hacer con Canon minero nosotros recibimos 600 mil soles. Por ese descontento son 3 veces que convocan al alcalde, pero no responde», indicó Marchelo Villanueva, promotor de la revocatoria del alcalde de Sicsibamba.

De acuerdo con Reniec, en el 2024, de 87 solicitudes de revocatoria para alcaldes municipales solo pasaron cuatro, mientras que en el 2021 pasaron 27. La subsanación de firmas era una vía para continuar con el proceso de la revocatoria, pero para los casos presentados -y otros más- no aplicó.

Buscamos la versión de los alcaldes de los distritos en mención; sin embargo, solo Marcos Canuto Corzo Lopez, alcalde de Sicsibamba, decidió responder a nuestro pedido de entrevista indicando que sobre los tres puentes, estos serán remediados con las empresas contratistas.

«El contrato de los puentes cubre la reparación de los mismos, e incluso se puede construir de nuevo, todo está incluido en el contrato», dijo Corzo Lopez a Latina Noticias, añadiendo que conoce a los empresarios que realizaron los puentes, por lo que es «más seguro» exigirles que subsanen los errores presentados en dichas obras. Es importante mencionar que la inversión en las tres obras fue de más de 1 millón de soles.

Por su lado, el alcalde de Marcona, Joel Roberto Rosales Pacheco, a través de un representante, decidió no brindar una entrevista para el informe y solicitó que sea en vivo. Insistimos con el equipo de comunicaciones, pero no obtuvimos respuesta.

Por ahora, Sicsibamba, Marcona y otros 81 distritos más, mantienen sus últimas esperanzas en la apelación presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones y el Reniec. Mientras tanto, seguirán exigiendo a sus alcaldes que cumplan con sus promesas de campaña y estarán vigilantes a que no solo las palabras, sino también las obras, no se las lleve el viento.