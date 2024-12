Roban más de 9 mil soles en reconocida tienda de bikinis del Jockey Plaza [VIDEO]

En medio de las compras navideñas, una reconocida tienda de bikinis en el Jockey Plaza sufrió el robo de 25 prendas -entre bikinis y ropas de baño- valorizadas en más de 9 mil soles. La vendedora de la tienda contó que una pareja ingresó al local haciéndose pasar por clientes.

«Esta pareja me pregunta por ropas de baño para probarse y me preguntar por el probador, yo les muestro y es ahí donde entra otro señor y una señora», narró la trabajadora, quien no descarta que las dos últimas personas también sean cómplices de los delincuentes.

Asimismo, la vendedora narra que las dos personas que ingresaron al último le hacían varias preguntas sobre los bikinis, precios y tallas, por lo que ese momento fue aprovechado por la pareja para agarrar varias prendas y taparlas con una manta blanca.

Las cámaras de seguridad han logrado identificar el rostro de los delincuentes, asimismo, las cámaras del Jockey Plaza han captado todos los movimientos de los ladrones y piden que se de con su paradero.

