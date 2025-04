Esposa de chofer asesinado de ‘El Chino’ se quiebra EN VIVO al exigir justicia

Con la voz entrecortada por el dolor y la indignación, la esposa de Loymer Noe Benigno Poma, el chofer de la empresa ETUCHISA, conocido como ‘El Chino’, quien fue brutalmente asesinado el pasado 4 de abril por sicarios que le exigían el pago de cupos, se hizo presente en la marcha convocada para este jueves 10 de abril.

La mujer, visiblemente afectada, relató que fue el conmovedor pedido de su hija, lo que la impulsó a participar en la movilización.

“Mi niña ha visto el disturbio de la marcha para pedir justicia y ella quiere asistir y me lo ha pedido y me ha suplicado que quiere apoyar, quiere justicia para su padre y por eso estamos aquí, se ve que está tranquilo la marcha, he decidido acompañarla”, explicó con la voz quebrada.

La madre de familia describió a su esposo como el pilar y sustento de su hogar, un rol que ahora debe asumir en solitario para sus tres hijos, dos menores de edad y una adolescente de 16 años. Con profunda tristeza, señaló la urgente necesidad de apoyo psicológico para sus hijos, quienes enfrentan un trauma inimaginable tras la pérdida de su padre a manos de la violencia del sicariato.

“ Él era padre de 3, dos hijos menores, y una hija de 16 años, él era el sustento del hogar y yo ama de casa. Era un padre maravilloso, él era un ser humano que ayudaba a todos, muy sociable, le gustaba cocinar, compartir, mucha gente lo ama, deja un gran vacío para mis hijos”, manifestó con lágrimas en los ojos.

SU ESPOSO SALÍA A TRABAJAR CON TEMOR

La viuda de Loymer Benigno también compartió la angustia que su esposo sentía al salir a trabajar, consciente del peligro que representaban las extorsiones. “Tener hijos y cubrir los gastos, él tenía que salir a trabajar para cubrir las necesidades básicas del hogar. Con miedo se iba a trabajar, pero tenía que cubrir los gastos”.

La esposa de Loymer Noe Benigno Poma aún recuerda con dolor el momento en el que recibió la lamentable noticia: “Me llamó su hermana, fue una noticia increíble, no pude creerlo. Hasta ahorita no creo que me haya dejado sola con sus hijos”.

Con un llamado desesperado, se dirigió a las autoridades: “A la presidenta le pido apoyo, mis hijas se quedan huérfanas de padres, necesito psicólogo para mis hijos”.

