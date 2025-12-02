Rutas de Lima anuncia que no suspenderá operaciones y mantiene coordinaciones con la MML

Rutas de Lima anunció que no detendrá sus operaciones este 2 de diciembre, pese al aviso previo que generó inquietud entre los usuarios. La concesionaria, hoy en proceso de liquidación, comunicó su decisión a la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante una carta en la que asegura que, por el momento, podrá continuar brindando el servicio.

La empresa explicó que esta decisión llega tras una reunión con funcionarios del municipio, calificada como un diálogo “positivo”. En el documento, firmado por el liquidador Carlos Enrique Corbella Espinoza, se menciona el contrato “Vías Nuevas de Lima” y se resalta la necesidad de mantener coordinación ante la compleja situación económica que atraviesan.

CONCESIONARIA YA HABÍA ADVERTIDO

La concesionaria recordó que el 11 de noviembre advirtió que operaba solo con sus reservas tras perder casi todos sus ingresos, lo que ponía en riesgo la continuidad del servicio en un plazo de semanas. Sin embargo, la nueva comunicación indica que, por ahora, ese escenario ha sido postergado.

Rutas de Lima señaló que aún evalúa cuánto tiempo podrá seguir operativa, ya que depende de decisiones internas y de gestiones con acreedores. También indicó que no tiene libre acceso a los fondos de la concesión, una limitación que dificulta la toma de acciones inmediatas.

