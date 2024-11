San Juan de Miraflores: sujetos en moto asesinan a balazos a chofer de ‘El Rápido’ en plena avenida

Un chofer de la empresa de transportes ‘El Rápido’ fue asesinado tras recibir varios disparos por parte de un sicario. El lamentable hecho se dio cuando el hombre estaba conduciendo por la avenida Salvador Allende, a la altura de Pamplona, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Los pasajeros que iban a bordo fueron testigos del brutal ataque. Los agentes de la comisaria Pamplona 1 han identificado al chofer como Gustavo Christian Salazar Yachachin.

Tras lo ocurrido, los conductores de ‘El Rápido’ paralizaron sus labores para expresar su solidaridad con su compañero.

«Nos detuvimos a trabajar por solidaridad de nuestro compañero fallecido a manos de sicarios. Es de suponer (es por cobro de cupos) porque el carro estaba en movimiento . Es la primera persona que ha sido víctima mortal, pero ya tenemos otras ocurrencias en el camino, así como ataques por sujetos desconocidos. No habría otro móvil para atacar en la vía», declaró otro chofer.

«Volvemos a trabajar con miedo, con zozobra, sales de casa y no sabes si vas a regresar. Si escucharan las autoridades, se han hecho las marchas, pero se deja de lado y no hacen caso, no hacen nada política. Esto tiene solución política, pero no lo hacen»