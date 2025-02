Shakira en Lima: hora de ingreso, medidas de seguridad, setlist y todo sobre el concierto en el nacional

La barranquillera ya está en Lima como parte de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. Sus seguidores cuentan las horas para vivir una noche inolvidable y corear cada uno de sus éxitos.

Desde que se confirmó sus dos conciertos en la capital, miles de seguidores lucharon por conseguir un boleto, pues tuvieron que enfrentarse a largas filas virtuales hasta agotar las entradas. Con un sold out en ambas fechas, y en tiempo récord, aquí te contamos todo lo que necesitas saber la noche del 16 y 17 de febrero.

APERTURA DE PUERTAS E INICIO DE CONCIERTOS

Según Teleticket, las puertas del Estadio Nacional estarán abiertas desde las 4:00 p.m. Asimismo, recomienda que todos los asistentes lleguen con anticipación para evitar contratiempos.

Ambos conciertos de la ‘Loba’ iniciarán a las 8:15 p.m y ya no a las 9:00 p.m como inicialmente estaba previsto. Debido a que las autoridades locales no otorgaron una extensión de horario para finalizar el evento después de las 11:00 p.m.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVIAS AL CONCIERTO

Para acceder al Estadio Nacional, los asistentes deben presentar su entrada oficial adquirida en Teleticket, ya sea en formato digital o impresa. Además del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Por otro lado, los organizadores sugieren revisar con anticipación la puerta de acceso correspondiente, ya que el estadio cuenta con varias entradas para brindar un ingreso más fluido.

Campo A : Acceso por las puertas 27 (izquierda) y 33 (derecha).

: Acceso por las puertas 27 (izquierda) y 33 (derecha). Campo B : Acceso por las puertas 18 y 9.

: Acceso por las puertas 18 y 9. Tribuna Norte : Acceso por las puertas 12, 14 y 15.

: Acceso por las puertas 12, 14 y 15. Tribuna Oriente 1 y 2: acceso por las puertas 26, 25, 24, 21, 20, 19.

acceso por las puertas 26, 25, 24, 21, 20, 19. Tribuna Occidente 1 y 2: acceso por las puertas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8.

¿LAS ENTRADAS SON NOMINADAS?

En esta ocasión las entradas para el concierto de Shakira NO SON NOMINADAS. Sin embargo, se advierte a los seguidores que eviten comprar boletos a revendedores, tanto en redes sociales como en los alrededores del recinto, ya que podrían ser falsos.

Aunque no necesitas tu DNI para comprobar que la entrada es tuya, siempre llévalo contigo. Recuerda que las entradas están en sold out, por lo que no hay posibilidad de encontrarlas en la web oficial.

TRANSPORTES ANTES Y DESPUÉS DEL CONCIERTO

Para facilitar el desplazamiento, se recomienda el uso de transporte público. El Metropolitano cuenta con la estación Estadio Nacional, mientras que el Metro de Lima tiene una parada a pocos metros del recinto. También están disponibles taxis y aplicaciones de transporte, aunque se debe considerar la alta demanda y posibles demoras por tráfico.

¿QUÉ OBJETOS ESTÁN PROHIBIDOS?

Para garantizar la seguridad del público, está prohibido el ingreso de objetos que puedan representar un riesgo dentro del Estadio Nacional. Entre los artículos restringidos se encuentran:

Mochilas grandes, maletas y maletines.

Cámaras de lente removible, filmadoras, cámaras profesionales de fotografía/video y drones.

Sombrillas, correas con accesorios metálicos, punteros láser y objetos punzocortantes.

Alimentos y bebidas, incluyendo bebidas alcohólicas y sustancias ilegales.

Envases de cualquier tipo (botellas, latas, tomatodos).

MEDIDAS DE SEGURIDAD TRAS EL CONCIERTO

Terminado el show de Shakira, se recomienda a los asistentes retirarse de manera ordenada para evitar aglomeraciones. Las autoridades advierten evitar empujones y mantener la calma para una salida segura.

POSIBLE SETLIST DE SHAKIRA EN PERÚ

Shakira suele ofrecer un show distinto para cada país. Sin embargo, tras su paso por Brasil, estas serían las canciones que también cantaría en el Estadio Nacional.

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición/Estoy Aquí

Empire/Inevitable

Te Felicito/TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía/La Bicicleta/La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted To You

Loca

Soltera

Cómo Donde y Cuándo

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Poem To A Horse

Objection (Tango)

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

Bzrp Music Sessions, Vol. 53

