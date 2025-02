Allison Pastor: «Me han dicho que tengo cuerpo de hombre» | VIDEO

En una nueva edición de «Un día junto a…», acompañamos a Allison Pastor, concursante de «El Gran Chef Famosos: pericotitos». En este episodio, la influencer nos reveló detalles de su vida, la enfermedad que padece, su pasión por el deporte y sus planes a futuro.

Con gran entusiasmo nos abrió las puertas de su gimnasio, y luego de compartirnos su rutina diaria de ejercicios, nos comentó más sobre su problema de la tiroides, una enfermedad que la detectaron hace 3 años tras una lesión que tuvo en la rodilla al participar en un reality de competencia. «Me fui al endocrinologo y me dijeron sí, positivo a tiroides hashimoto… una enfermedad degenerativa. Yo ahora tomo pastillas ya de por vida».

A poco de cumplir 30 años, Allison Pastor reveló que desea tener una hija. «Yo he querido que mi primer hijo sea hombre, porque yo he cuidado a mis hermanas pequeñas porque mis papás trabajaban. He hecho la labor de una mamá. Pero ahora si quiero una mujercita. Yo le dije a Erick, si hay grabaciones pasadas, que yo he dicho a los 30 y este año cumplo 30… Me quito mi implanon y que sea lo que Dios quiera».

Al preguntarle si ha tenido algún inconveniente un fan, Pastor comentó que lo que más le sorprende es que «son las propias mujeres que juzgan, critican e insultan a la otra mujer. A mi me han dicho piernas de hombre, cuerpo de hombre, pero al final yo estoy como yo quiero estar».

Uno de sus planes a futuro es iniciar un nuevo negocio junto a su esposo, y también incursionar en el mundo de la actuación. En caso la llamen para concursar en un certamen de belleza, asegura que no cambiaría nada. «Mi fisionomía no va con esos concursos… Yo ahora estoy para un mister Perú, pero de fisicoculturismo. Si hoy en día me vuelven a proponer y me dicen vas a ser tal cual como tú eres, yo soy feliz».

No te pierdas todos los detalles de este conmovedor y entretenido episodio de «Un día junto a…», disponible en el canal de YouTube de Latina Noticias.

