Taxista desapareció cuando transmitía por Tiktok: fue abordado por delincuentes

Un taxista, identificado como César Rodríguez, de 45 años de edad, permanece desaparecido cinco días luego de que dos delincuentes, que se hicieron pasar por pasajeros, subieron a su vehículo en la madrugada del 14 de febrero. Por coincidencia, el conductor se encontraba trasmitiendo para la red social TikTok cuando fue abordado por los malhechores.

César Rodríguez es taxista y creador de contenido. En su cuenta de TikTok, subía videos de su día a día en el volante y realizaba transmisiones en vivo. Ahora, tras el ataque de los delincuentes, no contesta las llamadas, no lo ubican en su casa y no ha vuelto a subir nada a sus redes.

Una amiga del taxista informó a sus familiares que estuvo escuchando la transmisión en TikTok que realizaba al momento en el que fue abordado por los delincuentes. Con cámara apagada, se llegaron a oír las amenazas en su contra.

Los familiares del taxista desaparecido exigieron a las autoridades que puedan ubicarlo, sobre todo, teniendo en cuenta que la Policía inició la búsqueda recién ayer martes 18 de febrero.

