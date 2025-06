¿Te cancelaron o reprogramaron un vuelo? Conoce cuáles son tus derechos y la manera en que debes actuar

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez empezó operaciones, y tras ello también surgieron los reclamos y quejas de pasajeros por las reprogramaciones y cancelaciones de vuelos. En esta nota te explicamos cuáles son los derechos que te amparan en estos casos y qué acciones deben tomar las autoridades.

Latina Noticias conversó con Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), quien dio detalles sobre los derechos que protegen a todos los pasajeros que se vieron afectados por los inconvenientes ocurridos en el nuevo terminal aéreo.

«El principal derecho, tienen todos los derechos sin excepción, es a recibir un servicio idóneo, que se cumpla lo que se ofreció. Check-in sin problemas, las maletas en buen estado y muchas otras cosas. Generalmente, cuando hay inconvenientes, estos ocurren por dos supuestos. El primero es que sea culpa de la propia aerolínea y el segundo que sea algo externo y que la aerolínea no tenga culpa», mencionó.

¿CUÁLES SON TUS DERECHOS?

En el caso de los retrasos de los vuelos, según la Decisión 619 Normas para la Armonización de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios, Transportistas y Operadores de los Servicios de Transporte

Aéreo en la Comunidad Andina, los pasajeros se encuentran amparados por una serie de derechos tales como: información, de validez de contrato por pérdida de billete o boleto, ante cancelación de vuelos por causas imputables al transportista aéreo, e incluso a una compensación.

«La directriz nos dice que si hay un retraso entre 2 y 4 horas, el consumidor tiene derecho a un refrigerio y a una llamada telefónica gratuita, si el retraso es entre 4 y 6 horas, además de lo anterior, tienen que darle alimentación al consumidor, según la hora del día, puede ser desayuno, almuerzo o cena, si el retraso es superior a 6 horas, la aerolínea tiene que pagarle un hotel al consumidor y transportarlo desde y hacia el aeropuerto», refirió Crisólogo Cáceres.

EL MTC: AUSENTISMO EN PRIMERA FILA

Para el experto, los problemas del nuevo Jorge Chávez pueden ser solucionados, además de una decisión de cooperación entre todas las entidades involucradas, con la participación activa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para ello, podría instalarse alguna especie de campaña, módulo o servicios, y así evitar inconvenientes o, en su defecto, solucionar los mismos que presenten los pasajeros.

«Quien debería liderar la respuesta oportuna para los pasajeros brilla por su ausencia, el MTC debería estar allí, ya debería haber instalado un dispositivo de seguridad en el aeropuerto, en el cual estén en contacto permanente, algo así como un comando de guerra, en el cual esté LAP, las aerolíneas, CORPAC, el ministerio, la gente que ve el tema de Aduanas, migraciones, pero todo eso brilla por su ausencia», señaló.

Agregó que «Lo ideal sería que todas estas instituciones trabajen armónicamente, pero esto no sucede. Por eso, a mí no me sorprende lo que está pasando», sostuvo el experto.

Finalmente, en medio de la incertidumbre que rodea al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Indecopi también aparece como una entidad que empieza a acumular una gran cantidad de bases de datos con la finalidad de identificar a la institución responsable de los inconvenientes y poder colocar sanciones para garantizar el correcto funcionamiento de todos los actores responsables del nuevo aeropuerto.

