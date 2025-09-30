Triple crimen en Argentina: arrestan en Lima a Mauricio Ozorio, mano derecha de narco ‘Pequeño J’ | VIDEO

La tarde de este martes 30 de septiembre fue arrestado en Lima Mauricio Ozorio, la mano derecha del narcotraficante peruano conocido con el alias de ‘Pequeño J’. Ambos son señalados como los responsables del sanguinario triple crimen cometido en Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina, donde fueron masacradas las jóvenes Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

“El prófugo Matías Agustin Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA). Estamos trabajando su extradición a la Argentina para que haga frente a la justicia por el triple crimen”, indicó Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional de Argentina, en su cuenta de X.

Como se sabe, la justicia argentina investiga un terrible caso de triple feminicidio. Tres mujeres fueron encontradas descuartizadas y enterradas en el patio de una casa. Ya han detenido a 7 presuntos implicados de este asesinato múltiple y se especulan varias hipótesis. Sin embargo, falta una pieza clave: detener a ‘Pequeño J’, un narco peruano que nació en Trujillo, que tiene una familia con antecedentes penales y que opera una mafia en Argentina.

Con la captura del argentino Mauricio Ozorio, ocurrida en Plaza Norte, se espera que sea cuestión de horas dar con el paradero de ‘Pequeño J’ para que responda por el crimen de las tres jóvenes mujeres.

