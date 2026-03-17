Vecinos de Surco se oponen a construcción de crematorio municipal frente a sus casas

Residentes de la urbanización Antúnez de Mayolo, en el distrito de Surco, expresaron su rechazo por la construcción de un crematorio municipal frente a sus casas, cuyas chimeneas fueron instaladas a pocos metros de sus viviendas.

En conversación con Latina Noticias, los vecinos señalaron que temen que no se esté respetando las normas ambientales y que su salud se vea afectada por la emisión de gases tóxicos que podrían emanar los equipos usados para cremar los cuerpos de personas fallecidas, los cuales usan altas temperaturas.

Ante las múltiples quejas, Claudia Otoya, Gerenta de Participación Vecinal y representante de la Municipalidad de Surco, señaló que el proyecto cumplió con los requisitos técnicos, sanitarios, ambientales y que además cuenta con la autorización de la Digesa.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7