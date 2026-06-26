Venezolanos en Lima se organizan para llevar apoyo a su país tras terremotos: mira cómo colaborar

La intersección de la avenida Arequipa y la calle Manuel Corpancho, en Lince, en los exteriores de lo que fue la Embajada de Venezuela en Lima, se ha convertido en un centro de acopio que busca llevar ayuda a las personas afectadas por los dos terremotos que sacudieron el país caribeño el último miércoles.

Decenas de personas han llegado con todo tipo de contribuciones: agua, medicamentos, papel higiénico, toallas húmedas, ropa, calzado, linternas, pilas, etc.

Los organizadores agradecieron a la Cancillería peruana, ya que les ha facilitado un vuelo humanitario para llevar todos estos enseres a Venezuela. El acopio de la ayuda se extenderá hasta el domingo, de 10 am a 10 pm. Luego, entre el lunes y martes se organizará todo para que sea enviado a Venezuela vía aérea el próximo miércoles.

Ellos también agradecieron el apoyo de los peruanos, que han llegado en gran cantidad para dejar sus donaciones. Pidieron que ya no se envíe más agua, pues ya tienen la cantidad necesaria del líquido elemento y, por el peso, se dificulta su envío en avión.

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