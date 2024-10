Viceministro minimiza que pasajeros esperen por buses: «Han dado cuatro horas para llegar a sus trabajos»

Desde las primeras horas de este jueves 10 de octubre, los pasajeros expresaron ante las cámaras de Latina Noticias las dificultades que afrontaron en el traslado a sus centros de labores debido a la ausencia de buses por el paro de transportistas.

En medio de esta situación, Julio Díaz Zulueta, viceministro de Seguridad Pública, fue consultado por nuestra periodista Alicia Retto sobre su balance del paro y el representante sorprendió con su respuesta.

«La visión que tenemos es de positivismo y vemos que no hay ningún acto revoltoso o que sea motivo de intervención. Vemos que muchas empresas de transporte están laborando con normalidad» , resaltó.

Tras escucharlo, Alicia Retto le recalcó que hay pasajeros esperando entres 30 minutos a una hora por buses para llegar a sus centros de trabajo; sin embargo, Zulueta se justificó diciendo que por hoy, hay tolerancia de cuatro horas.

«Hay ausencia de buses, hay pasajeros que están 30 minutos a una hora, esperando por un bus, ¿Eso es normal para usted?», cuestionó la periodista. A lo que la autoridad respondió: «Han dado cuatro horas para llegar a sus trabajos».

«Ah entonces que sigan esperando», atinó a decir Alicia Retto. «No, no, no es normal. Yo no sé dónde estarán esperando, yo estoy en Puente Nuevo», expresó restando importancia a la ausencia de buses.