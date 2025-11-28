Volverán a cerrar la Costa Verde por los Juegos Bolivarianos: ¿cuándo y a qué hora?

La Costa Verde volverá a cerrarse en los próximos días debido a las competencias programadas para los Juegos Bolivarianos 2025. Los bloqueos afectarán el tránsito desde Chorrillos hasta el Callao y obligarán a miles de conductores a tomar rutas alternas durante varias horas.

Los cierres se realizarán en distintos tramos del circuito de playas y coincidirán con pruebas deportivas como marcha, ciclismo y triatlón. La Municipalidad de Lima ha comunicado a los distritos involucrados el cronograma y los horarios establecidos para estas restricciones.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE CERRARÁ LA COSTA VERDE?

El primer cierre parcial está programado para este viernes 28 y sábado 29 de noviembre, entre las 11:30 p.m. y la 1:00 p.m. del día siguiente, debido a la competencia de marcha en Chorrillos. Ese fin de semana también se desarrollará en Lima la final de la Copa Libertadores, lo que podría generar una congestión vehicular adicional.

Otro cierre se realizará el miércoles 3 de diciembre por la competencia de triatlón. El acceso a la Costa Verde quedará restringido desde las 11:30 p.m. del martes 2 hasta la 1:00 p.m. del miércoles 3. La Municipalidad de Lima aún no ha confirmado si este cierre será total o parcial.

Entre el 4 y el 5 de diciembre, la vía volverá a cerrarse por las pruebas de ciclismo y triatlón. El tránsito será restringido desde las 11:30 p.m. del jueves 4 hasta las 3:00 p.m. del viernes 5. Nuevamente, no se ha precisado si se tratará de un cierre completo.

El último día de actividades deportivas en la Costa Verde será el sábado 6 de diciembre, con otra competencia de marcha. El cierre parcial está programado desde las 11:30 p.m. del viernes 5 hasta la 1:00 p.m. del sábado 6, según documentación remitida por la MML a los municipios.

RUTAS ALTERNAS

Para los conductores, la Municipalidad de Lima ha establecido rutas alternas. Hacia el sur, se recomienda utilizar avenidas como Costanera, Bertolotto, Sucre, Del Ejército, Malecón Cisneros, Armendáriz o Pedro de Osma. Hacia el norte, los desvíos incluyen Miguel Grau, Reducto, Ricardo Palma, José Pardo, Pérez Araníbar y Tacna.

