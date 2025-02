Aparece video del momento exacto del choque de aviones en Estados Unidos

Un avión de Japan Airlines chocó contra el ala de otra aeronave, perteneciente a Delta Airlines, mientras estaba estacionándose en el Aeropuerto Internacional de Seattle, Estados Unidos. Este hecho alarmó a los pasajeros que se encontraban en ambos aviones. Uno de ellos logró grabar el momento exacto del impacto.

Este accidente se produjo este miércoles 5 de febrero en horas de la mañana y, si bien no hubo muertos ni heridos, causó alarma entre los 142 pasajeros que viajaban en el vuelo de Delta Airlines. Rápidamente, diversos videos se viralizaron en redes sociales.

El Aeropuerto Internacional de Seattle confirmó el choque entre ambos aviones en la pista de aterrizaje. «Estábamos sentados en la pista de SeaTac y otro avión se estrelló contra nosotros y nos cortó la cola. Fue muy aterrador», dijo un testigo en X (exTwitter).

Cabe recordar que, en apenas una semana, se han producido tres accidentes aéreos en Estados Unidos. El primer suceso se produjo la noche del 29 de enero, cuando un avión comercial chocó en pleno vuelo con un helicóptero comercial. Este lamentable suceso provocó la muerte de 67 personas.

