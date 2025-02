Gobierno de Argentina anuncia su retiro de la Organización Mundial de la Salud

El gobierno de Argentina anunció este 5 de febrero su decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS), citando “profundas diferencias” con la gestión sanitaria del organismo, especialmente en el manejo de la pandemia de COVID-19.

Este inesperado hecho fue dado a conocer por el portavoz presidencial Manuel Adorni. Del mismo modo, informó que el presidente Javier Milei instruyó al canciller Gerardo Werthein para iniciar el proceso de retirada.

Según Adorni, la decisión responde a las políticas implementadas durante la pandemia, que llevaron a Argentina a tener “el encierro más largo de la historia de la humanidad”, así como a la falta de independencia frente a la influencia política de otros países.

El portavoz destacó que Argentina no permitirá que un organismo internacional intervenga en su sistema de salud y explicó que su nación no recibe financiamiento de la OMS, por lo que la salida no afectará los fondos ni la calidad de los servicios.

Afirmó que la medida dará mayor flexibilidad al país para implementar políticas adaptadas a sus propios intereses. Cabe resaltar que la decisión se alinea con la postura del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien también anunció su retiro de la OMS.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ