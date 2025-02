Aparecen nuevos videos del accidente de avión en Toronto, Canadá

Un avión de Delta Airlines, que provenía de Minneapolis, Estados Unidos, sufrió un accidente al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, en Canadá. La aeronave quedó completamente volteada debido a las condiciones de nieve en la pista. Conforme pasan las horas, nuevos videos aparecen sobre el instante preciso del incidente y momentos posteriores.

El accidente dejó al menos 15 personas heridas, incluyendo a un niño, un hombre de 60 años y una mujer de 40 años con lesiones graves. Todos los pasajeros y la tripulación fueron localizados con vida y están recibiendo atención médica.

El accidente del vuelo 4819 de Delta Airlines ocurrió cuando el avión intentaba aterrizar. La aeronave, un CRJ900, se volcó debido a las condiciones de nieve y fuertes vientos en la pista.

A bordo del avión había 80 personas, todas las cuales fueron evacuadas de manera segura. Sin embargo, al menos 15 personas resultaron heridas, incluyendo tres en estado crítico. Los equipos de emergencia respondieron rápidamente y trasladaron a los heridos a centros médicos cercanos.

Las imágenes del accidente, que se hicieron virales en redes sociales, muestran el avión volcado en medio de la pista, rodeado de nieve. Las autoridades han cerrado temporalmente todas las llegadas y salidas en el aeropuerto mientras se investiga el incidente.

New video circulating from the Delta Airlines plane crash at Toronto Pearson International Airport in Canada. At least 8 injured. pic.twitter.com/s8XHzSzRMD

Several people were injured when a Delta Air Lines flight from Minneapolis crashed and flipped over at Toronto Pearson International Airport in Canada on Monday.



The latest: https://t.co/oL5mQBzZ3l pic.twitter.com/HrUSbRmf4f