Argentina decreta “emergencia ígnea” por incendios forestales en la Patagonia

El gobierno de Javier Milei declaró este jueves 29 de enero una “emergencia ígnea” en cuatro provincias ubicadas en la Patagonia, que es asolada por varios incendios forestales desde el inicio del verano, afectando a miles de hectáreas en su avance.

La provincia de Chubut, al sur de Argentina, es una de las más afectadas, donde actualmente han desaparecido 45 mil hectáreas de bosque. Hasta el momento, cientos de hombres de rojo siguen batallando para evitar que las llamas lleguen a áreas pobladas. Mientras tanto, hay un alivio por las lleves lluvias de las últimas semanas.

Mientras tanto, el mandatario argentino declaró que la magnitud de la estrategia del Estado gaucho calificó la emergencia como una “histórica lucha contra el fuego”.

“426 brigadistas, 20 aeronaves operativas desde el primer día y 100 mil millones de pesos para fortalecer a los bomberos”, destacó Milei, quien emitió la emergencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que busca agilizar los recursos e inversiones para atacar el problema.

Incendios activos en Argentina

El gobierno argentino indicó que actualmente hay 6 incendios activos, pero que están bajo control de las brigadas, mientras que otros 36 incendios fueron extinguidos.

Chubut

Puerto Café – Los Alerces: ACTIVO

Primera Cantera – Puerto Patriada: ACTIVO

Loma de la Chancha – El turbio: CONTROLADO AL 90%

Neuquén

Las Chaquiras: CONTENIDO

Río Negro

Vertedero Municipal: CONTROLADO

Santa Cruz