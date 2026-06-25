Bebé es rescatado sano y salvo de entre los escombros tras los terremotos en Venezuela

En medio de la tragedia provocada por los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela, una historia de esperanza ha conmovido a miles de personas. Un bebé fue rescatado con vida de entre los escombros de una estructura colapsada luego de los sismos que afectaron el norte del país la noche del miércoles.

El rescate fue realizado por vecinos que se encontraban en la zona del derrumbe y que, pese al peligro y la incertidumbre, unieron esfuerzos para sacar al pequeño.

Según los reportes difundidos en redes sociales, el menor no sufrió heridas de gravedad y fue puesto a salvo tras varios minutos de tensión.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes, donde usuarios destacaron la valentía de quienes participaron en el rescate y celebraron que el bebé sobreviviera a una de las peores tragedias naturales registradas en el país en los últimos años.