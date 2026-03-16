Donald Trump dice que nuevo ayatolá de Irán podría estar muerto

“No lo hemos visto en absoluto, así que no sabemos si está muerto o no”, declaró Donald Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca este 16 de marzo de 2026 ante el silencio del nuevo ayatolá, Mojtaba Jamenei, quien es hijo del anterior líder supremo de Irán, Ali Jamenei, quien murió en un bombardeo de Estados Unidos.

El líder republicano indicó que está abierto al diálogo con Irán y que estaría buscando un supuesto acuerdo, pero que el silencio de Mojtaba Jamenei, no se sabría quien gobierna el país actualmente, dado que casi toda la cúpula mayoritaria chiíta fue eliminada.

“Mucha gente dice que está desfigurado y que perdió una pierna y que resultó muy herido”, dijo el presidente Trump ante las consultas de la prensa.

Sin embargo, también planteó la posibilidad de que esté muerto, dedo que “nadie lo ha visto, lo cual es muy inusual”. Mojtaba Jamenei no apareció en cámaras desde su elección.

Por otro lado, el Pentágono afirmó que el ayatolá chiita estaría herido y posiblemente “desfigurado” producto de los bombardeos contra su padre.

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