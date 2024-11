Las primeras declaraciones de Donald Trump como ganador de las elecciones de EE.UU.

Tras obtener una victoria crucial en el Estado de Wisconsin y alcanzando los 277 delegados, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Durante su discurso, el dos veces elegido mandatario del país norteamericano señaló que su administración priorizaría la seguridad y el fortalecimiento de las fronteras.

«Queremos un ejército fuerte y poderoso. Y lo ideal sería que no tuviéramos que usarlo. Ya sabes, no tuvimos guerras en cuatro años. No tuvimos guerras. Dicen que quiero empezar guerras, no es verdad, quiero detener las guerras«, dijo.

Con su victoria en Wisconsin, Trump superó los 270 votos electorales necesarios para hacerse con la presidencia, superando a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, quien consiguió 224 delegados.

Poco antes de la proclamación, el candidato republicano, de 78 años, prometió «volver a hacer grande a Estados Unidos». «El éxito nos unirá. Tenemos que poner nuestro país en primer lugar, por al menos un periodo de tiempo, tenemos que arreglarlo, porque solo unidos podremos hacer realmente América grande otra vez para todos los americanos».

«Solo quería decirles el honor que es esto, quiero agradecerles, no los decepcionaré, el futuro de América será más grande, mejor, más rico, más audaz, más seguro y más fuerte de lo que alguna vez fue. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a América. Muchas gracias», señaló.

