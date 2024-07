Kamala Harris: «Haré lo que esté a mi alcance para unir al Partido Demócrata y vencer a Trump»

Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, afirmó que su meta es obtener la candidatura presidencial del Partido Demócrata y ganarse el apoyo con miras a las próximas elecciones del 5 de noviembre.

Luego que Joe Biden anunciara su retiro y respaldara a Kamala Harris como su sucesora, la vicepresidenta manifestó su objetivo de asegurar la nominación presidencial del Partido Demócrata para competir contra el republicano Donald Trump.

«En nombre del pueblo estadounidense, agradezco a Joe Biden por su extraordinario liderazgo como Presidente de los Estados Unidos y por sus décadas de servicio a nuestro país. Es un honor para mí contar con el respaldo del Presidente y mi intención es ganar esta nominación. Haré todo lo que esté a mi alcance para unir al Partido Demócrata y unir a nuestra nación para derrotar a Donald Trump y su agenda extrema del Proyecto 2025«, manifestó Harris en su cuenta de X.

