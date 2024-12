Este país de América Latina tiene la gastronomía peor calificada por Taste Atlas

Taste Atlas, portal gastronómico que cataloga platos, ingredientes y restaurantes de todo el mundo, publicó recientemente su ránking de las 100 mejores cocinas del mundo, en el que Perú figura entre los 20 primeros puestos.

Sin embargo, hay una región de América Latina que también figura en la parte más baja de la lista, con una calificación de apenas 3,86.

Cancillería de Chile responde a Perú sobre los registros históricos del pisco Te puede interesar también

EL PAÍS DE AMÉRICA LATINA CON LA GASTRONOMÍA PEOR CALIFICADA DEL MUNDO

Nicaragua es el país de América Latina con la cocina más inferior del mundo, según el ranking de las ‘100 Best Cuisines in the World’ publicado por Taste Atlas, y es que la nación ocupa el puesto 100 del listado.

Dentro de la plataforma de Taste Atlas, el ranking ofrece un análisis detallado de la gastronomía local nicaragüense. El informe destaca al Pastel de tres leches, el Gallo pinto y el Vaho, como los tres mejores platos de la cocina nacional.

LAS 5 GASTRONOMÍAS PEOR CALIFICADAS, SEGÚN TASTE ATLAS

Albania (puesto 96) Bolivia (puesto 97) Nigeria (puesto 98) Lao (puesto 99) Nicaragua (puesto 100)

Capturan a directora de penal acusada de mantener relación amorosa con criminal Te puede interesar también

VIDEO RECOMENDADO