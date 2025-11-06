Jeanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia salió en libertad tras casi cinco años en prisión

Jeanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia, fue liberada este jueves luego de permanecer cuatro años y siete meses en prisión por el caso denominado “Golpe de Estado II”. La decisión se produjo tras la anulación de su sentencia de 10 años por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordenó su libertad inmediata.

TRIBUNAL SUPREMO ANULÓ LA SENTENCIA POR EL CASO “GOLPE DE ESTADO II”

Áñez abandonó la cárcel de Miraflores alrededor de las 11:00 de la mañana (hora local), acompañada por sus dos hijos y con una bandera de Bolivia en las manos, mientras era recibida por sus seguidores. El TSJ aceptó una revisión extraordinaria de sentencia presentada por su defensa, que argumentaba que la exmandataria debía ser procesada mediante un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria.

Tras conocer el fallo, la exmandataria agradeció al tribunal y a sus seguidores a través de su cuenta de X. “Agradezco al Tribunal Supremo de Justicia por haber escuchado mi verdad, la verdad que es pública y de todos. Siento profunda emoción de abrazar mi libertad con mis hijos, mi familia, mis abogados y quienes no me abandonaron nunca”, escribió.

Jeanine Áñez había sido sentenciada en junio de 2022 por asumir la Presidencia de Bolivia de manera irregular, luego de la renuncia de Evo Morales en 2019. Mientras los partidarios del expresidente calificaron el hecho como un “golpe de Estado”, sus opositores consideraron que fue consecuencia de un fraude electoral.

Su caso generó debate dentro y fuera del país. Diversos organismos de derechos humanos cuestionaron el proceso judicial y las condiciones de su encarcelamiento. En Bolivia, la situación de Áñez reavivó la discusión sobre la legitimidad de su gobierno interino, las muertes registradas durante su mandato y la politización del sistema judicial.

VIDEO RECOMENDADO