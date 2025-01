José Mujica anuncia expansión de su cáncer en todo el cuerpo: «Me estoy muriendo»

El expresidente de Uruguay, José Mujica, confirmó que el cáncer que padece se ha extendido al hígado, y ha expresado que su cuerpo ya no puede resistir más tratamientos. «Me estoy muriendo», declaró en una entrevista con el semanario Búsqueda.

Del mismo modo, el referente de la política uruguaya manifestó que no se someterá a ningún tratamiento adicional ni cirugía debido a su condición, inicialmente detectado en el esófago, ya que su estado de salud no lo permite.

«El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta», agregó.

El líder uruguayo aprovechó la oportunidad para despedirse, destacando que su tiempo había llegado a su fin. En tanto, la doctora Raquel Pannone, confirmó que ofrecerá una conferencia de prensa para proporcionar detalles sobre la salud de Mujica.