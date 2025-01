Rapero se dispara accidentalmente durante entrevista en vivo

El rapero estadounidense 2 Low estuvo cerca de protagonizar una tragedia, ya que se hizo viral en redes luego de dispararse accidentalmente durante una entrevista en vivo en el programa One on One With Mike D, transmitido por YouTube.

En medio de la conversación, el músico de 46 años metió una de sus manos al bolsillo y apretó inesperadamente el gatillo de su arma. El tenso momento generado por el disparo se volvió viral por medio de las redes sociales.

En el video se muestra al artista completamente sorprendido, con un agujero en el pantalón producto del impacto de bala. Segundos después del incidente, donde afortunadamente nadie salió herido, 2 Low sacó el arma de su bolsillo.

El momento provocó una gran cantidad de reacciones por parte de los usuarios. La escena, a la que muchos consideraron surrealista, muestra los riesgos que pueden implicar portar armas de fuego en situaciones inesperadas.

