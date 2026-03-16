La Unión Europea propone a la ONU un plan para desbloquear el estrecho de Ormuz

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que el estrecho de Ormuz queda fuera del ámbito de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). No obstante, señaló que se están evaluando opciones para garantizar la libertad de navegación en la zona.

En ese sentido, propuso impulsar una iniciativa internacional inspirada en el modelo aplicado en el mar Negro, que permitió la exportación de cereales ucranianos durante la guerra, con el objetivo de desbloquear el tránsito de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz.

“Nos hemos puesto en contacto con la OTAN anteriormente pero, en realidad, esto queda fuera del ámbito de actuación de la OTAN (…) No hay países de la OTAN en el estrecho de Ormuz”, afirmó a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas.

Asimismo, reveló que sostuvo conversaciones con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, sobre un plan para desbloquear el estrecho, cuyo cierre se produjo en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

UE EVALÚA PLAN PARA ESTRECHO DE ORMUZ

La propuesta de Kaja Kallas plantea impulsar una iniciativa similar a la aplicada en el mar Negro, pero adaptada a la realidad del estrecho de Ormuz. Además, advirtió sobre la amenaza que representa para el mundo una posible crisis en el suministro energético y la eventual escasez de alimentos.

Según Kallas, aplicar este enfoque permitiría mantener abierto el principal corredor mundial para el transporte de hidrocarburos y reducir el riesgo de una crisis energética y alimentaria a escala global.

AFECTACIONES NO SOLO AL PETRÓLEO

Las fuerzas de Irán han llevado a cabo ataques contra embarcaciones en el estrecho paso marítimo que separa a ese país de Omán, una ruta estratégica por la que transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.

La escalada del conflicto ha provocado un fuerte aumento en los precios de la energía a nivel global. El crudo Brent crude, por ejemplo, ha registrado un incremento superior al 40%. Sin embargo, el impacto no se limita al mercado petrolero: la interrupción del tránsito marítimo también está afectando a la cadena de suministro internacional. Entre los sectores perjudicados figuran los productos farmacéuticos provenientes de India, los semiconductores fabricados en distintas economías de Asia y derivados del petróleo como los fertilizantes exportados desde Medio Oriente.

Ante la situación, numerosos buques de carga permanecen detenidos en el Golfo Pérsico o se ven obligados a optar por rutas mucho más largas, rodeando el extremo sur de África para completar sus envíos.

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