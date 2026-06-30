Muere reconocida actriz por terremotos en Venezuela: hallaron su cuerpo junto al de su familia

Los fuertes terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio cobraron la vida de la actriz y comediante Gabriela Fleritt. Tras jornadas de intensa búsqueda, equipos de rescate localizaron el cuerpo de la artista entre los escombros de su residencia en Macuto, estado La Guaira. Junto a ella fallecieron su hija, Andrea Laya Fleritt, y su nieto menor.

La intérprete permanecía desaparecida desde el doble movimiento telúrico que sacudió al país. No obstante, sus allegados y la prensa local ratificaron el deceso días después. La única nota de esperanza la dio su nieto mayor, Sebastián Landi Laya, quien logró ser rescatado con vida del edificio colapsado.

Detalles sobre el deceso de la artista en La Guaira

Un reporte emitido por el entorno de la locutora precisó que el hallazgo de los restos fue verificado por residentes y familiares en la zona del siniestro. En la misma declaración, agradecieron el respaldo ciudadano durante la emergencia y notificaron que asumirán la tutela del menor sobreviviente.

La catástrofe se originó por dos sismos consecutivos de magnitudes 7.1 y 7.5. La tragedia golpeó con mayor fuerza a localidades como La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo, regiones que hoy concentran el despliegue de las brigadas de auxilio.

A través de plataformas digitales y portales informativos, los parientes de la celebridad emitieron un doloroso mensaje de despedida tras concluir cuatro días de incertidumbre. “Con profundo pesar, notificamos que se constató el fallecimiento de nuestros amados Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera“, detalló el texto.

Asimismo, ratificaron que enfocarán sus cuidados en el bienestar de Sebastián Landi, el único miembro del hogar que sobrevivió al derrumbe de la estructura.

¿Quién fue Gabriela Fleritt, la recordada comediante de ‘Bienvenidos’?

Nacida en Caracas en 1971, Gabriela Verónica Fleritt Hernández consolidó una destacada trayectoria en la televisión de su país, además de desempeñarse como locutora y narradora. Su salto a la fama internacional ocurrió gracias a su participación en el emblemático programa de humor ‘Bienvenidos’, donde inmortalizó a personajes como Silfide Bombina.

Fleritt se convirtió en un ícono de la comedia nacional al formar parte de exitosas producciones televisivas venezolanas que marcaron época, entre las que destacan: Bienvenidos, Cheverísimo, Chisparates y ¡A que te ríes!

Su carisma en la pantalla chica la unió a las figuras más brillantes del entretenimiento venezolano. Al difundirse la lamentable noticia, decenas de colegas, creadores de contenido y admiradores manifestaron sus condolencias en redes sociales, rememorando su talento y lamentando el trágico desenlace en el contexto de este desastre natural.

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