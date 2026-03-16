Papa León XIV pide que periodistas muestren el “sufrimiento de la guerra” y no caer en la propaganda

El papa León XIV, en medio de las guerras en Ucrania, Medio Oriente, y las masacres en Palestina, hizo un llamado a los periodistas del mundo para que se muestre “el sufrimiento que la guerra siempre causa a las poblaciones” velando por la verdad, sin caer en la “propaganda”.

Durante la celebración del 50° aniversario de la creación del medio Radiotelevisión Italiana (RAI), el sumo pontífice declaró que los periodistas de estos tiempos tienen la tarea de contar la verdad a través de “los ojos de las víctimas”, para no convertir la visión global “en un videojuego”, descartando la parcialidad de las partes enfrentadas.

“Siempre, pero de manera especial en circunstancias dramáticas de guerra, como las que estamos viviendo, la información debe guardarse del riesgo de convertirse en propaganda. Y la tarea de los periodistas, al verificar las noticias, para no convertirse en un altavoz del poder, se vuelve aún más urgente y delicada, diría que esencial”, dijo el papa León XIV.

Asimismo, el Santo Padre subrayó que las prácticas periodísticas tienen que estar ligadas a una actitud “laicidad” y de sostén en varias fuentes, con la visión de rechazar “prejuicios ideológicos” sin perder la sensibilidad de sorprenderse “por los hechos, los encuentros, las miradas y las voces de los demás”.

“En una época dominada por las polarizaciones, las cerrazones ideológicas y los eslóganes, impiden ver y comprender la complejidad de la realidad”, comentó el papa Prevost.

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