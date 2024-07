Presidente chileno Gabriel Boric no reconoce triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció a través de sus redes sociales que no reconoce el triunfo de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, quien – tras un proceso electoral manchado por acusaciones de fraude – ha sido reelecto como mandatario de su país.

«El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable», indicó Gabriel Boric en su cuenta de X (exTwitter).

El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 29, 2024

NICOLÁS MADURO: ANUNCIAN SU VICTORIA EN MEDIO DE ACUSACIONES DE FRAUDE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha proclamado a Nicolás Maduro como el vencedor de las elecciones presidenciales de 2024, extendiendo su mandato hasta 2031. Sin embargo, este proceso electoral ha estado marcado por denuncias de fraude y falta de transparencia, lo que ha generado una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional.

Durante la jornada electoral, se reportaron muchas irregularidades que han puesto en tela de juicio la legitimidad de los resultados. A pesar del apoyo significativo que recibió el candidato opositor Edmundo González, Nicolás Maduro logró revertir la tendencia de votos a su favor, obteniendo el 51.2% de los sufragios, según los datos oficiales del Poder Electoral.

Las denuncias de fraude no se hicieron esperar. Observadores y ciudadanos reportaron actos de intimidación, manipulación de votos y falta de acceso a los centros de votación para algunos sectores de la población.

VIDEO RECOMENDADO