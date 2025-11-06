México rechazó declaración de persona non grata a mandataria Claudia Sheinbaum

En un comunicado publicado en redes sociales, el ministerio de Relaciones Exteriores de México se pronunció sobre la reciente declaración de persona non grata contra su mandataria, Claudia Sheinbaum por parte del Congreso del Perú. En la publicación, se menciona que el señalamiento del parlamento peruano se encuentra motivado por planteamientos falsos.

“El Gobierno de México rechaza la declaración de persona non grata contra la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, aprobada por el Congreso de Perú en esta fecha, al estar motivada por planteamientos falsos.”

Del mismo modo, se reitera que la concesión de asilo político entregado a Betssy Chávez, se dio en restricto apego al derecho internacional.

“México no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú, fiel a sus principios normativos de política exterior y a su sólida tradición diplomática. México reitera que la concesión de asilo político a la ciudadana Betssy Betzabet Chávez Chino se decidió en estricto apego al derecho internacional aplicable en la materia, el cual resulta vinculante tanto para México como para Perú”, indicaron.

Finalmente, recuerdan que el asilo político es un acto pacífico y humanitario, avalado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.