Expresidente de Brasil Jair Bolsonaro condenado a 27 años y 3 meses de prisión: aquí los detalles

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió este jueves 11 de setiembre condenar al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado.

Tras perder las elecciones presidenciales del 2022, el 8 de enero de 2023 se llevó a cabo en Brasilia un intento de golpe cuando miles de partidarios del Partido Liberal irrumpieron en edificios federales tras la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente electo.

El fallo, emitido por la mayoría de la Primera Sala compuesta por los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, ha convertido al exmandatario en el primero en la historia del país en ser declarado culpable de atentar contra la democracia.

Jair Bolsonaro fue acusado por los delitos de crimen organizado, golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado de derecho, daños agravados y deterioro de un sitio declarado patrimonio histórico. La votación fue de 4 (Moraes, Dino, Cármen y Zanin) contra 1 (Fux).

¿BOLSONARO IRÁ A PRISIÓN HOY?

Una vez concluido el juicio, los jueces aún deben determinar la duración de las condenas para cada uno de los condenados. Incluso después, los abogados pueden presentar recursos, que deben ser revisados ​​por el Supremo Tribunal Federal antes de que se cumplan las condenas. Es decir, incluso con una condena, la prisión no es inmediata. Solo se hace efectiva cuando el caso concluye y ya no hay posibilidad de apelación.

Una vez confirmadas las condenas, la Primera Sala pasará a la fase de determinación de la pena: establecerá la pena para cada acusado. Esta etapa depende de una mayor deliberación entre los jueces, que tendrá en cuenta el grado de participación de cada acusado en la conspiración golpista.

Si Bolsonaro u otros acusados ​​condenados por los cinco delitos reciben la pena máxima por todos ellos, serán condenados a 43 años de prisión.

PLAN GOLPISTA

La acusación de la Fiscalía General de la República indicó que el núcleo central de la trama, formado por Bolsonaro y siete exministros y militares, organizó y ejecutó una serie de acciones para intentar impedir la investidura del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores entre 2021 y 2023.

Para los magistrados que votaron a favor de la condena, las pruebas presentadas, que incluyeron transmisiones en vivo, reuniones, documentos, planes golpistas y actos violentos, constituyen un intento concreto de perturbar el orden democrático.

