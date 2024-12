Terremoto en California: imágenes del preciso momento del fuerte sismo

Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió este jueves 5 de diciembre el norte de California, específicamente en el condado de Humboldt, en Estados Unidos, provocando una alerta de tsunami, que luego fue desactivada.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo ocurrió a las 1:44 pm, hora local. El epicentro se ubicó a unos 80 kilómetros al suroeste de Eureka, sobre el Océano Pacífico.

A pesar de la magnitud de este acontecimiento, hasta el momento no se han registrado daños materiales ni víctimas en la ciudad de San Francisco, aunque en algunas áreas cercanas al epicentro han experimentado daños en infraestructuras como carreteras y edificios. Además, se han registrado varias réplicas de menor intensidad.

Las autoridades locales y estatales están trabajando para evaluar los daños y garantizar la seguridad de los residentes. Se han implementado medidas de emergencia y se están llevando a cabo evacuaciones preventivas en las zonas costeras afectadas por el terremoto.

Minutos después de ocurrido este fuerte movimiento telúrico, en las redes sociales se fueron difundiendo videos del preciso momento en el que ocurrió este sismo de 7.0.

Since when is our pool a wave pool omg this is crazy. It’s still rolling 10 min later there’s apparently a 6.0 near the coast 😬 #earthquake #california pic.twitter.com/4jXnbgq468