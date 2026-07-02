Terremoto en Venezuela: Falleció exreina de belleza junto a su pareja por derrumbe de su edificio

Las labores de búsqueda tras los fuertes terremotos del pasado 24 de junio en La Guaira, Venezuela, dejaron un milagroso rescate. El vigilante Hernán Gil, de 43 años, fue hallado con vida tras permanecer 183 horas sepultado bajo los restos del edificio donde trabajaba.

Gil quedó atrapado dentro de una garita de seguridad debido a los colapsos provocados por los terremotos. Luego de casi cuatro días sin noticias sobre su paradero, Allan Madrigal, miembro de la Cruz Roja Costarricense, escuchó su voz entre la estructura colapsada, lo que activó un operativo de emergencia contrarreloj.

A pesar del riesgo inminente de nuevos derrumbes, los equipos lograron suministrarle hidratación mediante una sonda. Los rescatistas tuvieron que abandonar un primer túnel de acceso debido a la inestabilidad del terreno y trazar una nueva ruta de excavación para evacuarlo con éxito este jueves.

Tragedia en Catia La Mar: Fallece la Miss Grand Orlando 2025

Pese al éxito en el rescate de Hernán Gil, las autoridades confirmaron un desenlace trágico en el sector de Catia La Mar. La modelo venezolana Skarlent Rodríguez, ganadora del certamen Miss Grand Orlando 2025, y su pareja, José Castro, fueron hallados sin vida.

La pareja se encontraba desaparecida desde el día de los sismos, atrapada bajo los escombros del edificio residencial donde habitaban. Familiares y diversas organizaciones del entorno de la reina de belleza confirmaron el deceso y agradecieron el apoyo de la comunidad durante los días de búsqueda.