Francisco nombró a 108 de los 135 cardenales que elegirán al nuevo pontífice

Tras el fallecimiento de Francisco I, el mundo se encuentra a la espera del inicio del cónclave para elegir a su sucesor. En ese sentido, es importante recordar que, de los 135 cardenales menores de 80 años elegibles para nombrar al nuevo pontífice, 108 fueron nombrados por el papa Francisco.

A la fecha, en total hay 252 cardenales; sin embargo, por un límite de edad, solo 135 podrán votar en el cónclave. De ellos, 108 fueron nombrados por Francisco I, 22 por Benedicto XVI y 5 por Juan Pablo II.

Ello significa que cuatro de cada cinco votos que se emitan en el próximo cónclave estarán relacionados de alguna forma al papa argentino.

Dado el número de cardenales que le deben su puesto a Francisco, algunos han especulado que esto podría llevar a la elección de un sucesor que continúe con su legado y prioridades. Sin embargo, a pesar de ello, es necesario recordar que este grupo no se conoce entre sí, por lo que no se podría hablar de una inclinación hacia algún candidato particular.

ASÍ SE ELEGIRÁ AL NUEVO PAPA

Los cardenales electores se reúnen en la Capilla Sixtina para el cónclave tras celebrar una misa especial. Una vez allí, los cardenales votan hasta cuatro veces al día, necesitando una mayoría de dos tercios para elegir al nuevo papa.

Al final de cada votación, se queman los votos en una estufa instalada para la ocasión en la Capilla Sixtina. El color del humo que salga por la chimenea anunciará al exterior el resultado: si es blanco, significará que se ha alcanzado un acuerdo. Si es negro, el cónclave deberá seguir.

¿CUÁNDO SE ELEGIRÁ AL NUEVO PAPA?

Es el Colegio Cardenalicio que fija, durante las congregaciones generales, la fecha para el inicio del cónclave. Además, exige que las operaciones de votación comiencen entre 15 y 20 días después de la muerte del papa o del anuncio de la renuncia efectiva a la Sede Apostólica. Es decir, este proceso podría iniciar entre el 6 y el 11 de mayo del presente año.

VIDEO RECOMENDADO