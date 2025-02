La muerte de Óscar Medelius: ¿un crimen vinculado al tráfico de tierras y el crimen organizado?

El crimen de Óscar Medelius, quien fue abatido a tiros mientras viajaba en su camioneta en Carabayllo, ha generado diversas especulaciones sobre el verdadero motivo del ataque. En la investigación realizada por Punto final se desvelan detalles reveladores sobre sus relaciones y actividades empresariales.

¿QUÉ LE PASÓ A ÓSCAR MEDELIUS?

El 9 de febrero, mientras esperaba en un semáforo junto a su socio, Juan Miguel Huidobro, un atacante a bordo de una moto se acercó y disparó a matar contra ambos, dejando a Lourdes Fernández como la única sobreviviente del ataque.

Tras las investigaciones de la policía se identifica a Manuel Antonio Jhong Cuéllar, alias «Patón», y Miguel Ángel García Calderón, alias «Miguel», como los responsables del asesinato. Ambos fueron detenidos por su implicación directa en el atentado.

Horas antes del crimen, Óscar Medelius, Juan Miguel Huidobro y Lourdes Fernández llegaron a la cantera ACUMULACIÓN CHRISTHOPER, propiedad de la empresa D&H Contratistas Generales, con el objetivo de reunirse con posibles compradores de un terreno que formaba parte de la concesión de la empresa.

TRÁFICO ILEGAL DE TIERRAS

El móvil del crimen, sin embargo, no parece ser un simple ajuste de cuentas personal. Investigaciones han comenzado a desenmarañar un entramado de disputas por tierras en Carabayllo, donde Medelius y Huidobro se vieron envueltos en controversias relacionadas con invasiones y mafias de tráfico de terrenos.

Entre los posibles responsables intelectuales, sobresale el nombre de Percin Deza, un excandidato fujimorista con un largo historial de denuncias por usurpación y lavado de activos, vinculado presuntamente a una organización criminal dedicada a la apropiación ilegal de tierras. Quien intentó apoderarse de una extensión de terreno situada junto a la Cantera de Juan Miguel Huidobro, con la intención de crear una asociación de vivienda.

«Jamás he tenido ningún tipo de problema con estos señores que se me menciona. No tengo ningún bien colindante a esos bienes. No sabía que tenía chancadoras en carabayllo», dijo Deza negando su vínculo con Medelius y Huidobro.

El caso se complica aún más con las revelaciones sobre las conexiones de Medelius con figuras del crimen organizado, entre ellas, su relación con Gerson Aldair Gálvez Calle, conocido como «Caracol», líder de la organización criminal «Barrio King».

Además, se sabe que estuvo vinculado a la empresa Omero SAC, especializada en construcción y minería no metálica. Esta empresa posee cuatro concesiones mineras en Áncash, que cubren un total de 500 hectáreas. Lourdes Fernández también tenía un rol importante en la empresa.

VIDEO RECOMENDADO