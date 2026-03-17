Tensión entre Colombia y Ecuador por supuesto bombardeo denunciado por Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que su país está siendo bombardeado desde Ecuador, esto tras señalar el hallazgo de un artefacto explosivo en la zona fronteriza de Jardines de Sucumbíos, la cual atribuye a la administración del mandatario Daniel Noboa.

“Han aparecido bombas, una bomba tirada desde avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador. Ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados. Ya van muchos estallidos. Ya hay una grabación que creo debe hacerse pública. No lo hicimos nosotros, llegó, porque eso proviene de Ecuador”, señaló Petro durante un Consejo de Ministros.

Asimismo, sostuvo que informó sobre esta situación al presidente estadounidense, Donald Trump, a través de una llamada telefónica en la que además le pidió intervenir para evitar que el conflicto escale a niveles superiores.

Tras las fuertes denuncias lanzadas por su homólogo colombiano, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, salió al frente para desmentir las acusaciones y señalar que las operaciones militares se llevaron a cabo en territorio nacional.

“Estamos bombardeando campamentos en nuestro territorio, infraestructura de guerrilla, que Petro deja andar libre y cruzar la frontera (…) es falso”, declaró el jefe de Estado ecuatoriano para un medio local.

“Nosotros hemos dictado toque de queda del 15-30 por operaciones militares y policiales, En las últimas 72 horas, se fue la familia de alias Fito (uno de los más buscados en Ecuador) a Colombia (…) Acá estamos en operativos fuertes y nos quieren afectar”, añadió, descartando así una supuesta violación a la soberanía colombiana.

GUERRA COMERCIAL:

La nueva crisis bilateral entre Colombia y Ecuador se da en medio de la guerra comercial declarada entre ambos países y es que a inicios de enero, el presidente Daniel Novia impuso una “tasa de seguridad” del 30% a las importaciones colombianas, argumentando inacción del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico.

Esta medida provocó que Colombia anunciara aranceles a 73 productos además del corte del suministro de electricidad a Ecuador. En respuesta, el Gobierno de Noboa aumentó su tarifa por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos.

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