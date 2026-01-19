Armonía 10 se pronuncia tras sufrir atentado con explosivos en Trujillo

Un nuevo hecho de violencia sacudió la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, luego de que la reconocida orquesta de cumbia “Armonía 10 de Walther Lozada” fuera víctima de un atentado el último fin de semana. El ataque, que generó alarma entre vecinos y seguidores de la agrupación, ocasionó daños materiales en el bus de la orquesta, sin dejar personas heridas ni víctimas mortales.

El atentado se registró en la avenida El Golf, donde se produjo una explosión que afectó de manera directa al vehículo que transporta a los integrantes de la agrupación musical. En ese momento, Armonía 10 se encontraba ofreciendo un concierto en el interior de la discoteca “Monasterio”, uno de los locales nocturnos más concurridos de la zona. Tras el incidente, un fuerte despliegue policial se hizo presente en el lugar para asegurar el área, iniciar las investigaciones correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

COMUNICADO DE LA ORQUESTA

Horas después del ataque, la orquesta emitió un comunicado oficial a través de sus canales oficiales. “La Orquesta Armonía 10 de Walther Lozada informa que fue víctima de un atentado en la ciudad de Trujillo, el cual solo ocasionó daños materiales, sin registrarse heridos ni víctimas humanas”, señala el pronunciamiento. Asimismo, la agrupación expresó su rechazo categórico a este tipo de actos delictivos. “Condenamos firmemente estos actos de violencia y hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad que afecta diversos sectores del país”, añadieron.

En el comunicado, Armonía 10 también agradeció las múltiples muestras de solidaridad recibidas por parte de sus seguidores, colegas del medio artístico y la ciudadanía en general, quienes expresaron su preocupación y respaldo tras conocerse el atentado.

data-instgrm-version="14">

Este nuevo episodio vuelve a poner en evidencia el problema de la inseguridad ciudadana que afecta no solo a la población en general, sino también a artistas y trabajadores del espectáculo. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las causas del ataque, mientras la agrupación evalúa retomar sus actividades artísticas con las medidas de seguridad correspondientes.

VIDEO RECOMENDADO