Blanca Varela vuelve a librerías en el centenario de su nacimiento: el FCE reeditará “Canto Villano”

En el año en que se conmemoran cien años del nacimiento de Blanca Varela (Lima, 1926-2009), el Fondo de Cultura Económica anuncia la reedición de Canto villano. Poesía reunida, 1949-1994, volumen que reúne más de cuatro décadas de la obra de una de las voces más influyentes de la poesía peruana y latinoamericana del siglo XX.

La nueva edición conmemorativa será publicada en tapa dura y estará disponible en librerías a partir de mediados de abril. El libro propone un recorrido por el itinerario poético de Varela desde Ese puerto existe hasta El libro de barro, permitiendo apreciar la evolución de una escritura singular que cuestionó desde sus inicios las certezas del lenguaje y exploró con intensidad la experiencia humana.

A lo largo de sus páginas conviven el asombro, la ironía y una mirada radical sobre el cuerpo, el tiempo y la existencia. En la poesía de Varela, lo cotidiano se transforma en materia filosófica, mientras animales, objetos y gestos mínimos adquieren una dimensión simbólica que interroga los límites del lenguaje.

EDICIÓN CONMEMORATIVA

La edición incluye prólogos de la poeta peruana Carmen Ollé —recientemente distinguida con el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso— y de la escritora Gabriela Wiener, finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Desde perspectivas distintas, ambas autoras ofrecen nuevas lecturas sobre la obra de Varela.

Ollé sitúa su trayectoria dentro de la llamada Generación del 50 y analiza los vínculos de su escritura con el expresionismo, el existencialismo y la pintura. Wiener, en cambio, dialoga con la dimensión corporal y femenina de esa poesía: el cuerpo como territorio de experiencia, la maternidad y la identidad, temas que atraviesan una voz que sigue interpelando el presente.

El volumen incorpora además textos críticos de Roberto Paoli, Adolfo Castañón, Gonzalo Portocarrero y Ethel Barja. La publicación se completa con un dosier fotográfico procedente del Archivo Blanca Varela y una imagen de portada de la artista Mariella Agois.

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