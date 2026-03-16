Cae implicado en el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso

Agentes de la división de Carreteras de la Policía Nacional de Piura capturaron David Santiago More Calderón (35), presunto implicado en el asesinado de Andrea Vidal, joven involucrada en la presunta red de prostitución que operaba en el Congreso de la República.

El sujeto fue intervenido cuando manejaba en actitud sospechosa por la carretera que conduce a la ciudad de Sullana. Según informes policiales, este presentó nerviosismo en el operativo por lo que los agentes procedieron a verificar su situación legal. Fue en ese momento en el que se dieron cuenta que tenía una requisitoria vigente.

Se conoció que More Calderón será trasladado en las próximas horas a Lima y será puedo a disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria de La Victoria que lo investiga.

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