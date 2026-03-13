Capitanía de Pisco autoriza reanudación de pesca y turismo en Paracas

Tras tres días de fuerte oleaje anómalo que impactó el litoral peruano, la Capitanía de Puerto de Pisco dispuso la reapertura de los puertos y terminales marítimos bajo su jurisdicción, incluyendo las zonas turísticas del mar de Paracas y las Islas Ballestas, restableciendo así sus operaciones con normalidad.

La medida fue oficializada mediante la Resolución de Capitanía N.º 013-2026/MGP/DGCG/PS, que declara la fase 1 sin restricciones para la navegación. Con ello, desde este jueves 13 de marzo se reanudan actividades como la pesca artesanal, la pesca industrial y los servicios turísticos.

La disposición favorece también a los puertos de San Andrés, Laguna Grande y Lagunillas, en la provincia de Pisco; Cerro Azul, en Cañete; y Tambo de Mora, en la provincia de Chincha.

“Con esta decisión, los operadores turísticos que ofrecen paseos en bote hacia las Islas Ballestas, en el distrito de Paracas, podrán retomar sus recorridos habituales, los cuales estaban suspendidos desde el 9 de marzo debido a los oleajes anómalos”, indicó Víctor Páucar Hernández, jefe de la oficina zonal de Pisco de la Dircetur Ica.

La reapertura fue autorizada por el capitán de fragata Raúl Franco Napuri, luego de analizar los reportes meteorológicos de la plataforma Windy y la información técnica disponible sobre las condiciones del mar.

