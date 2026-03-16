Detienen a 11 policías acusados de cobrar para permitir ingreso de contrabando al Perú

Un megaoperativo realizado en Juliaca, región Puno terminó con la detención de 11 agentes de la Policía Nacional presuntamente implicados en una red criminal dedicada a cobrar para facilitar el ingreso de mercadería ilegal al territorio peruano.

Los malos efectivos habrían recibido el pago de ‘coimas’ de hasta 300 soles para permitir el ingreso de camiones con mercadería de contrabando a través de la frontera con Bolivia.

Entre los detenidos se encuentran altos mandos policiales de Juliaca. La investigación también incluye a otros 40 efectivos y más de 10 civiles que habrían facilitado el contrabando y la receptación aduanera.

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