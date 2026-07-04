El ecosistema blockchain crece en Perú: expertos analizarán el futuro de las criptomonedas

En un momento clave para la evolución de los activos digitales en el país, Perú Blockchain Conference 2026, anunció oficialmente la realización de su quinta edición el 10 y 11 de Julio en el JW Marriott Larcomar, en Miraflores.

Organizado por LATAM Blockchain Events LLC, el encuentro se consolida como el evento más importante del país en crypto, blockchain, trading, activos digitales e innovación financiera, reuniendo a líderes globales de la industria, empresas tecnológicas, instituciones, inversionistas, traders, comunidades Web3 y público interesado en las nuevas tecnologías financieras.

Durante los últimos dos años, el mercado peruano ha mostrado un crecimiento sostenido en la adopción de activos digitales y tecnología blockchain, pasando de ser un simple espectador a convertirse en protagonista, posicionándose como uno de los mercados con mayor proyección en América Latina.

Según el Informe Blockchain LATAM 2025 de Sherlock Communications, el 3.7% de peruanos ya es usuario de criptomonedas, lo que equivale a más de un millón de personas, duplicando la cantidad registrada hace menos de dos años. Asimismo, el Global Crypto Adoption Index de Chainalysis coloca al país en el puesto 7 de adopción de criptomonedas a nivel regional y en el puesto 42 a nivel mundial.

A esto se suma el crecimiento del uso de stablecoins como mecanismo de resguardo, pagos internacionales y remesas digitales, especialmente en un entorno donde la eficiencia transfronteriza y la dolarización digital ganan relevancia entre usuarios y empresas. Reportes de mercado señalan que las stablecoins representan ya una parte significativa de la actividad cripto en Perú, impulsadas por la interoperabilidad entre fintechs, wallets y el sistema financiero tradicional, logrando, incluso, que el Banco Central de Reserva de Perú destaque sus ventajas tangibles frente a los sistemas tradicionales.

PERÚ BUSCA BATIR RÉCORD DE ASISTENCIA EN EL MAYOR EVENTO DE BLOCKCHAIN

El evento contará hasta el momento con la participación de importantes líderes de la industria, como Charles Hoskinson, fundador de Cardano y una de las figuras más influyentes a nivel global, quien participará en una charla virtual. También participarán Pariscorp, Bitunix y Tether como Title Sponsors; MEXC y Koywe como Whale Sponsors; Binance, Vantage, Bybit, Linka y Meru como Gold Sponsors.

Asimismo, se anunciará el lanzamiento de LATAM Blockchain Academy, una iniciativa enfocada en educación blockchain, criptomonedas y trading para toda Latinoamérica, con el objetivo de impulsar la adopción responsable y la formación de nuevas comunidades dentro del ecosistema Web3.

“Perú vive hoy uno de los momentos más importantes para la evolución del ecosistema blockchain y de activos digitales en la región. Ya no solo somos eventos; somos un puente para acelerar la adopción cripto responsable, la educación financiera y la conexión entre empresas, instituciones y comunidad”, aseguró Bryan Aguilar, CEO y General Manager de LATAM Blockchain Events.

Como parte de su visión a largo plazo, también anunció que durante esta edición se presentarán oficialmente nuevas iniciativas y programas educativos de acceso gratuito para la comunidad, enfocados en promover la adopción responsable de criptoactivos, educación blockchain y formación en nuevas tecnologías financieras.

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