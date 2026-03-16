Implicado en asesinato de Andrea Vidal intentó sobornar a policías para evitar su detención

David Santiago More Calderón, presunto implicado en el asesinato de la extrabajadora del Congreso Andrea Vidal, habría intentado sobornar a los policías que lo detuvieron en la carretera Sullana-Piura para que lo dejen en libertad.

El investigado habría ofrecido hasta S/ 5000 a los agentes de la división de Carreteras para que no ejecuten la orden de requisitoria vigente que pesa en su contra por el crimen de la joven involucrada en la presunta red de prostitución que operaba en el Parlamento. Tras ser detenido, el investigado ha decidido guardar silencio.

Informes policiales señalan que More Calderón habría estado intentando fugarse del país por la frontera con Ecuador. Además de su posible participación en el asesinato de Andrea Vidal, también estaría inmerso en una banda criminal dedicada a clonar placas de vehículos.

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