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Incautan barra de oro de más de 600 mil dólares por minería ilegal en Puno

Perú
Incautan barra de oro de más de 600 mil dólares por minería ilegal en Puno
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
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La Fiscalía de la Nación, a través de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos, incautó una barra de oro valorizada en más de USD 600 000, proveniente de la minería ilegal en Puno y que tenía como destino su exportación a India.

El lingote, con un peso de 5.31 kilogramos, fue puesto a disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) y trasladado a una bóveda del Banco de la Nación del Perú, donde permanecerá bajo custodia mientras continúan las investigaciones.

La diligencia fue realizada por el fiscal Pablo César Espinoza Vásquez y la fiscal adjunta Angélica Yovana Ortiz Loa, con apoyo de agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía.

https://twitter.com/FiscaliaPeru/status/2033922399175881043/photo/1

En este caso, dos personas y una empresa, Maritza Tapara, Nadya Soncco y Esfamin E.I.R.L.,  son investigadas por presunto lavado de activos, al estar vinculadas con la comercialización ilegal del mineral aurífero.

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