Incautan barra de oro de más de 600 mil dólares por minería ilegal en Puno

La Fiscalía de la Nación, a través de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos, incautó una barra de oro valorizada en más de USD 600 000, proveniente de la minería ilegal en Puno y que tenía como destino su exportación a India.

El lingote, con un peso de 5.31 kilogramos, fue puesto a disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) y trasladado a una bóveda del Banco de la Nación del Perú, donde permanecerá bajo custodia mientras continúan las investigaciones.

La diligencia fue realizada por el fiscal Pablo César Espinoza Vásquez y la fiscal adjunta Angélica Yovana Ortiz Loa, con apoyo de agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía.

https://twitter.com/FiscaliaPeru/status/2033922399175881043/photo/1

En este caso, dos personas y una empresa, Maritza Tapara, Nadya Soncco y Esfamin E.I.R.L., son investigadas por presunto lavado de activos, al estar vinculadas con la comercialización ilegal del mineral aurífero.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: