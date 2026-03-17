Lluvias intensas dejan 72 fallecidos y miles de damnificados en el país

Las intensas lluvias que afectan a diversas regiones del país han dejado un total de 72 personas fallecidas, según informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero, hasta el lunes 16 de marzo.

El incremento en la cifra se debe, principalmente, a los efectos de los fenómenos climáticos, como deslizamientos y huaicos. En ese contexto, Vásquez precisó que tres de las últimas víctimas se registraron tras un deslizamiento ocurrido en Pataz, región La Libertad.

ATENCIÓN EN ZONAS AFECTADAS

El titular del Indeci indicó que personal de primera respuesta de Defensa Civil ya se encuentra desplegado en la zona afectada, incluso mediante operativos aéreos con helicópteros, con el objetivo de mitigar riesgos y brindar asistencia.

A estas labores se han sumado equipos del gobierno regional y de las autoridades locales, quienes trabajan en acciones de apoyo y prevención para las poblaciones afectadas.

DAÑOS Y PÉRDIDAS

Las lluvias han generado graves afectaciones en viviendas, infraestructura y actividades productivas. Según el reporte oficial, se registran:

23 mil 788 damnificados

1149 viviendas destruidas

82 escuelas destruidas

7 establecimientos de salud se encuentran inhabitables

pérdida de 23 mil 474 animales

pérdida de 2133.56 hectáreas de cultivo

215.18 kilómetros de vías vecinales destruidas

21.11 kilómetros de vías urbanas destruidas

63 puentes peatonales destruidos

40 puentes vehiculares destruidos

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