Lluvias intensas dejan 72 fallecidos y miles de damnificados en el país
Las intensas lluvias que afectan a diversas regiones del país han dejado un total de 72 personas fallecidas, según informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero, hasta el lunes 16 de marzo.
El incremento en la cifra se debe, principalmente, a los efectos de los fenómenos climáticos, como deslizamientos y huaicos. En ese contexto, Vásquez precisó que tres de las últimas víctimas se registraron tras un deslizamiento ocurrido en Pataz, región La Libertad.
ATENCIÓN EN ZONAS AFECTADAS
El titular del Indeci indicó que personal de primera respuesta de Defensa Civil ya se encuentra desplegado en la zona afectada, incluso mediante operativos aéreos con helicópteros, con el objetivo de mitigar riesgos y brindar asistencia.
A estas labores se han sumado equipos del gobierno regional y de las autoridades locales, quienes trabajan en acciones de apoyo y prevención para las poblaciones afectadas.
DAÑOS Y PÉRDIDAS
Las lluvias han generado graves afectaciones en viviendas, infraestructura y actividades productivas. Según el reporte oficial, se registran:
- 23 mil 788 damnificados
- 1149 viviendas destruidas
- 82 escuelas destruidas
- 7 establecimientos de salud se encuentran inhabitables
- pérdida de 23 mil 474 animales
- pérdida de 2133.56 hectáreas de cultivo
- 215.18 kilómetros de vías vecinales destruidas
- 21.11 kilómetros de vías urbanas destruidas
- 63 puentes peatonales destruidos
- 40 puentes vehiculares destruidos