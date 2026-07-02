INEI transfiere 7,346 tabletas electrónicas a la PNP para fortalecer gestión en materia de seguridad ciudadana

En acto protocolar, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) hizo entrega de 7,346 tabletas electrónicas y 100 computadoras a la Policía Nacional del Perú (PNP), en una ceremonia realizada en las instalaciones de la Dirección de Administración de la PNP en el distrito del Rímac. Los equipos, utilizados durante el desarrollo de los Censos Nacionales 2025, fortalecerán las capacidades institucionales y operativas de la PNP en beneficio de la seguridad ciudadana.

La ceremonia contó con la presencia del jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Teniente General Óscar Arriola Delgado. Esta transferencia se suma a la política institucional del INEI de dar continuidad al uso de los equipos tecnológicos empleados durante el operativo censal, luego de la entrega previa de 22,500 tabletas al Ministerio de Educación (Minedu) en beneficio de instituciones educativas de zonas alejadas del país.

Gaspar Morán Flores señaló que esta iniciativa generará dar una nueva utilidad social a la infraestructura tecnológica desplegada durante el censo, permitiendo su uso en labores operativas, administrativas, de capacitación y de atención a la seguridad de ciudadanía por parte de la PNP.

“Los equipos que sirvieron para llevar a cabo el censo más importante de nuestra historia ahora estarán al servicio de las acciones que realiza la Policía Nacional del Perú para fortalecer la seguridad ciudadana, el orden interno y la atención a la población”, agregó el jefe del INEI.

De esta manera, los equipos tecnológicos utilizados durante los Censos Nacionales 2025 continuarán contribuyendo al desarrollo del país, ahora al servicio de las labores de seguridad ciudadana que la PNP despliega a nivel nacional.