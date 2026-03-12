Minem afirma que hay stock de gasolina y que sancionará alza “irracional” de precios con Indecopi

En el contexto de la crisis energética por la ruptura de un ducto de GNV en Camisea, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que existen reservas de gasolina por lo menos para dos semanas y que se está sancionando a los comercios que especulen “irracionalmente” alzando los precios.

El Minem señala que aún el Perú cuenta con autonomía suficiente para los combustibles como la gasolina regular y el diésel para atender la demanda nacional, también aseguran de que actualmente existe cargamento en marcha para seguir con el abastecimiento, aunque no indican si es vía de exportación o importación.

Por ello, han dictado medidas para agilizar la distribución de GLP, con lo que buscan facilitar la recuperación y rápida reposición de los inventarios y llegar a los consumidores .

Por otro lado, el Minem advierte que está trabajando con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), para sancionar a los comercios que especulen erróneamente y alcen el precio de los productos.

“El alza irracional de precios no tiene fundamento. La especulación y el acaparamiento de productos son sancionados por ley”, indica el Minem en su comunicado contra las prácticas abusivas de las empresas que inflan los precios.

