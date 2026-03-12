Temas
Minem afirma que hay stock de gasolina y que sancionará alza "irracional" de precios con Indecopi

Minem afirma que hay stock de gasolina y que sancionará alza “irracional” de precios con Indecopi
Agustín Sosa
En el contexto de la crisis energética por la ruptura de un ducto de GNV en Camisea, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que existen reservas de gasolina por lo menos para dos semanas y que se está sancionando a los comercios que especulen “irracionalmente” alzando los precios.

El Minem señala que aún el Perú cuenta con autonomía suficiente para los combustibles como la gasolina regular y el diésel para atender la demanda nacional, también aseguran de que actualmente existe cargamento en marcha para seguir con el abastecimiento, aunque no indican si es vía de exportación o importación.

Por ello, han dictado medidas para agilizar la distribución de GLP, con lo que buscan facilitar la recuperación y rápida reposición de los inventarios y llegar a los consumidores .

Por otro lado, el Minem advierte que está trabajando con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), para sancionar a los comercios que especulen erróneamente y alcen el precio de los productos.

“El alza irracional de precios no tiene fundamento. La especulación y el acaparamiento de productos son sancionados por ley”, indica el Minem en su comunicado contra las prácticas abusivas de las empresas que inflan los precios.

