MTC dispone rutas provisionales en el transporte público para proteger a choferes del sicariato

En medio de la crisis de inseguridad ciudadana y los casos de extorsión contra las empresas de transporte público, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), adoptó medidas orientadas a la protección de los transportistas y ciudadanos, como nuevas rutas provisionales con vigilancia.

A través de la Resolución Directoral N. ° 0009-2026-MTC/18, publicada el 15 de marzo en el diario El Peruano, el gobierno ejecutará el Plan de Rutas Provicionales que permitirá establecer trayectos temporales seguros en determinadas zonas donde se presente mayor riesgo delictivo o situaciones que paraliza parcialmente el tráfico.

Con ello, se busca evitar la obstaculización del servicio de transporte público y de mercancías cuando existen situaciones de riesgo de vida, protegiendo la integridad de conductores, trabajadores y usuarios.

Estos lineamientos establecen criterios técnicos y estándares mínimos de seguridad que se deberán cumplir en las rutas establecidas, procedimientos de evaluación y mecanismos para certificar los trayectos e implementar medidas de seguridad.

Las dos resoluciones contempladas se enmarcan en la Ley N° 32490, que establece medidas extraordinarias para enfrentar delitos como la extorsión y el sicariato en el sector transporte.

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