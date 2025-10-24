Niña de 3 años sufre la amputación de sus piernas tras ser atropellada por bus en Cusco

Lamentable. Una niña de 3 años de iniciales de iniciales N.I.V.M.Q.fue atropellada junto a su abuela por un bus de transporte público de la Empresa Wimpillay, el vehículo era conducido por Santos Ccolqque Espinoza quien tenía la licencia de conducir retenida

El accidente ocurrió en la intersección de la prolongación Ramón Castilla con la calle Agricultura en el distrito de San Jerónimo, Cusco. Tras el accidente, las víctimas fueron trasladadas de emergencia a un centro médico en donde lamentablemente la menos sufrió la amputación de sus piernas.

La menor permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado, mientras que su abuela identificada como Susana Valenzuela Huarcca de 54 años solo presentó lesiones tras el impacto. La madre de la niña, Jackelyn Quispe Valenzuela, pidió -entre lágrimas- justicia.

“Le amputaron sus dos piernitas. No sé si va a reaccionar, me dijeron que puede hacerle un paro en cualquier momento. Solo pido justicia. El conductor tenía su licencia retenida y aun así estaba manejando”, contó su madre. Según información policial, la licencia de Ccolqque Espinoza estaba retenida, razón por la cual no debía conducir. El chofer se encuentra detenido mientras el caso continúa en investigación por el Ministerio Público.

La madre de la menor solicitó ayuda solidaria para afrontar los gastos médicos y el largo proceso de recuperación que enfrentará la niña. Las personas que deseen apoyar a la familia lo pueden hacer al número de Yape, 967 636 496 a nombre de Jackelyn K. Quispe V.

